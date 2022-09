Des étudiants du Collège St-Bernard à Drummondville ont organisé un débat entre des candidats aux élections dans Drummond/Bois-Francs.

Le député sortant et représentant de la Coalition avenir Québec, Sébastien Schneeberger, le candidat du Parti québécois, Emrick Couture-Picard et la candidate du Parti conservateur du Québec, Myriam Cournoyer étaient présents alors que les autres partis brillaient par leur absence.



Plus de 200 élèves ont assisté à l'événement pour entendre les propositions des candidats qui n'avaient pas été prévenus des questions.

C'est d'ailleurs les jeunes du volet «Citoyens du monde» du collège qui ont effectué toute la préparation, notamment des questions et la structure.

«Les élèves avaient carte blanche, je ne les ai pas aidés, mais seulement guidé à travers tout ça. (...) J'ai été moi-même surpris et épaté quand j'ai vu la qualité des questions, la recherche dernière et je crois que les candidats ont aussi fait le saut». estime le professeur, Pierre-Olivier Jetté.

Les jeunes veulent être plus entendus

Les grands thèmes de l'économie, de l'éducation et de l'environnement furent abordés. L'exercice a provoqué des échanges intéressants dans le dernier thème, surtout sur la pollution de la rivière St-François et sur le dossier de l'agrandissement du site d'enfouissement du secteur St-Nicéphore.

«Je trouve que les jeunes sont souvent pas assez conscientisés des vrais enjeux qui se passent dans le monde et c'est important de faire des trucs comme ça. (...) C'est le futur, c'est nous les prochains électeurs, c'est nous qui allons voter pour eux ! (...) Je pense que la classe politique n'est pas assez tournée vers la jeunesse, je trouve qu'on devrait plus s'intéresser à nos préoccupations puisqu'avec l'environnement et tout, il y a de grands enjeux, c'est nous qui devrions avoir la priorité», estime Raphaël Caron, un étudiant en secondaire 5 et animateur de l'événement.



Rappelons que le vote par anticipation se tiendra dimanche et lundi entre 9h30 et 20h alors que l'élection générale est prévue le lundi 3 octobre prochain.

Référez-vous à votre carton d'électeur reçu par la poste pour connaître l'endroit de votre bureau de vote.

13 candidats se présentent dans Johnson et Drummond/Bois-Francs :

Dans Johnson, six personnes sont en lice :

Cindy Courtemanche | Démocratie directe

Luce Daneau | Parti conservateur du Québec

André Lamontagne | Coalition avenir Québec

Nancy Mongeau | Québec solidaire

Jérémie Poirier | Parti québécois

Mounirou Younoussa | Parti libéral du Québec

Dans Drummond/Bois-Francs, 7 candidats s'affrontent :