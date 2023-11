La Ville de Drummondville a récemment été déclarée coupable de deux infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement et est ainsi condamnée à verser une amende de 40 000 $, et doit, en plus, rembourser les frais et la contribution applicables, soit un montant de 19 513 $, pour un total de 59 513 $.



Contrôle environnemental — un service du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs — reprochait à la Ville de Drummondville «d'avoir aménagé, entre le 15 novembre 2018 et le 11 juin 2019, une descente et une passerelle dans la rive de la rivière Saint-François» et «d'avoir effectué des travaux d'empierrement, et ce, sans avoir obtenu préalablement une autorisation à cet effet.»

«Ces travaux étaient susceptibles d'entraîner un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement», peut-on lire dans le communiqué acheminé aux médias.

La mission du Contrôle environnemental est de veiller au respect de la législation environnementale en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l’environnement et de s’assurer, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de prévention, de protection et de réparation.

Le Contrôle environnemental est présent sur tout le territoire québécois: son personnel est réparti dans 20 bureaux rattachés à l’une de ses neuf directions régionales.