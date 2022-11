Éric Bélanger est officiellement le nouvel entraineur des Voltigeurs de Drummondville. Le directeur-gérant de l'équipe, Philippe Boucher, a confirmé son embauche jeudi matin.

Jusqu'à tout récemment, Éric Bélanger agissait comme entraineur-chef des Lions de Trois-Rivières dans la Ligue de la Côte Est (ECHL), un club affilié des Canadiens de Montréal. Il a obtenu son poste l'année dernière, lors de la première saison de l'histoire de la franchise.



En 82 rencontres à la barre des Lions, il a maintenu une fiche de 40 victoires, 35 défaites et 7 défaites en surtemps.

Avant ce passage à Trois-Rivières, l'ex-joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) a fait ses classes avec les Chevaliers de Lévis à titre d'entraineur-chef. dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA. Il a mené l'équipe à 27 victoires en 42 rencontres.

Lors d'un point de presse qui s'est déroulé ce jeudi, le principal intéressé s'est adressé aux médias une première fois à titre d'entraineur-chef de la formation drummondvilloise.

«Le message que je vais avoir avec les joueurs [...] ils m'ont démontré un certain standard que j'ai demandé. C'est de s'améliorer, de bâtir une identité, d'avoir de bonnes méthodes de travail. Je pense que je vais amener mon essence de ce côté-là. J'arrive aujourd'hui et je ne peux pas tout changer, je ne peux pas vous dire qu'est qui va se passer dans un mois ou deux, mais une chose est sure c'est que mon équipe va être structurée, préparée et va jouer avec beaucoup d'hargne, comme le joueur que j'étais lorsque je jouais», a-t-il mentionné.

Également présent lors de cette sortie médiatique, le directeur-général de la formation, Philippe Boucher, a commenté cette nomination.

«Éric coach ses équipes comme il a joué [...] avec passion et intensité. Il connait le monde du hockey, il connait la game et possède une expérience de la Ligue nationale importante qu'il pourra partager à tous nos joueurs», a-t-il affirmé.



Le nouvel entraineur-chef des Voltigeurs a pris part à plus de 800 matchs dans la LNH, et ce, sur une période de 12 ans. Il a notamment porté l'uniforme des Kings de Los Angeles, des Hurricanes de la Caroline, des Thrashers d'Atlanta, du Wild du Minnesota, des Capitals de Washington, des Coyotes de l'Arizona et des Oilers d'Edmonton.



Cette nomination a d'ailleurs été saluée par la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, sur les réseaux sociaux.