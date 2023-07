Un Colombien qui a aidé à diriger un réseau international de trafic de fentanyl dans une prison de Drummondville a été condamné à 27 ans de prison.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Daniel Vivas Ceron, 42 ans, a également été condamné à cinq ans de liberté surveillée et condamné à payer 11 048,43 $ en dédommagement après son arrestation dans le cadre de l'opération Denial.

L'opération du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) dirigée par l'Organised Crime Drug Enforcement Task Force a abouti à des accusations portées contre 34 personnes, dont trois personnes de Montréal.

M. Ceron a été extradé du Panama vers les États-Unis en 2017 et a ensuite plaidé coupable en 2019 de plusieurs chefs d'accusation, notamment d'entreprise criminelle continue, de complot en vue de distribuer des substances contrôlées et des substances contrôlées entraînant des blessures corporelles graves et la mort.

Il a admis avoir dirigé l'opération avec le coaccusé Jason Berry de l'établissement Drummond à sécurité moyenne de Drummondville, au Québec, a indiqué le ministère de la Justice.

À la suite d’une enquête internationale à laquelle nos policiers ont participé, Daniel Vivas Ceron écope de 27 ans de prison au Dakota du Nord pour avoir dirigé un réseau de trafic de fentanyl entre la Chine, le Canada et les États-Unis. #GRC #OperationDenial https://t.co/QPtn2tDHq3 pic.twitter.com/2PUANEKIwq — GRC Québec (@grcqc) July 25, 2023

«À l'aide d'un téléphone portable depuis l'intérieur de la prison, MM. Ceron et Berry ont organisé des expéditions de fentanyl de la Chine vers le Canada et les États-Unis. La distribution de ces substances a entraîné des surdoses mortelles et non mortelles dans le Dakota du Nord, l'Oregon, le New Jersey et la Caroline du Nord», indique un communiqué de presse du DOJ.

La semaine dernière, Xuan Cahn Nguyen, un homme de 43 ans de Montréal qui était connu sous le pseudonyme «Jackie Chan», a été condamné à 22 ans de prison pour son rôle dans le trafic mondial de drogue. Le Québécois a aidé MM. Ceron et Berry à diriger l'opération depuis l'établissement de Drummondville. Il a plaidé coupable le 14 mars de complot en vue de distribuer et d'importer des substances contrôlées entraînant des lésions corporelles graves et la mort et de complot de blanchiment d'argent.

Pendant ce temps, M. Berry, un homme de 40 ans de Cornwall, en Ontario, a été condamné lundi à 24 ans de prison après avoir plaidé coupable à diverses accusations le 29 juillet 2022.

2 QUÉBÉCOIS ATTENDENT UNE CONDAMNATION

«Cette enquête internationale est un excellent exemple des résultats que l'on peut obtenir lorsque de multiples partenaires chargés de l'application de la loi conjuguent leurs efforts et leur expertise, et elle a eu un impact significatif pour nos communautés. Grâce à la collaboration des différents intervenants, nous avons réussi à neutraliser un réseau criminel impliqué dans un important trafic d'une substance hautement dangereuse entre le Canada et les États-Unis », a déclaré Karine Gagné de la GRC, dans le communiqué.

La longue liste des accusés dans cette affaire comprend également deux autres Québécois qui devraient être condamnés dans les prochaines semaines.

Le Montréalais Vannek Um, 45 ans, a plaidé coupable le 14 mars à un complot de blanchiment d'argent et sera condamné le 8 août.

Marie Um, également de Montréal et connue sous le nom de «Angry Bird», sera condamnée le 5 septembre.

Les responsables disent que l'enquête a commencé dans le Dakota du Nord le 3 janvier 2015, après la mort par surdose de Bailey Henke, 18 ans, à Grand Forks, N.D.

L'opération du DOJ a entraîné la saisie de 1 million de dollars en espèces et en biens des personnes impliquées dans l'entreprise criminelle.