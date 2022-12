La concertation régionale sera possiblement la clé pour passer à travers la pénurie de main-d'oeuvre dans le grand Drummond. C'est sur ce thème que s'est tenu un premier forum organisé par la Table régionale de l'éducation Centre-du-Québec (TRECQ) et la Société de développement économique de Drummondville (SDED).

Les employeurs, le milieu de l'éducation, du développement économique et plusieurs organismes en employabilité étaient tous réunis pour une rare fois.

Tous se sont entendus sur les façons de concilier l'urgence et les besoins futurs dans le contexte où plusieurs entreprises peinent à trouver la main-d'œuvre qualifiée.

Avec sa stratégie «Formé au cœur du Québec et en recrutement international», la SDED veut faire partie prenante de la solution.

«Nous avons pris l'engagement de nous impliquer de plus en plus auprès des étudiants, car ils représentent la relève de la main-d'œuvre. Plus le monde de l'entreprise sera près du secteur de l'éducation, plus nous serons en synergie et agiles à répondre aux différents besoins», affirme Gerry Gagnon, le directeur général de la SDED.

Préparer la relève

Le Forum aura aussi permis de comprendre la nécessité de travailler à un meilleur arrimage entre l'éducation et le marché du travail. La formation des travailleurs doit se poursuivre en simultané avec la préparation de la relève en amont.

Les divers participants ont également convenu de mieux communiquer et partager leurs connaissances en plus de continuer de développer de nouveaux partenariats entre le milieu des affaires et celui de l'éducation.

«Comme nous l'avions prévu, le besoin d'exploration, de faire découvrir et surtout, d'intéresser la relève à nos professions et à nos milieux de travail apparait comme une priorité», précise Caroline Dion, la directrice générale de la TRECQ.

Les participants et organisateurs du forum s'entendent sur le fait que l'événement deviendra un rendez-vous annuel alors que des versions dans d'autres parties du Centre-du-Québec sont prévues dans les prochains mois tout comme une concertation régionale.