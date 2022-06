Des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont mené des perquisitions vraisemblablement liées au groupe terroriste néonazi Division Atomwaffen, jeudi.

Les efforts de la GRC ont été concentrés à St-Ferdinand et à Plessisville. Une enquête contre des membres présumément associés au groupe est en cours.

Perquisitions en cours à St-Ferdinand et à Plessisville. Enquête ciblant des individus présumés être associés au groupe terroriste Division Atomwaffen. Toutes les mesures sont en place pour assurer la sécurité de la population et de nos policiers. #GRC #Atomwaffen pic.twitter.com/EpsmAxKQCu — GRC Québec (@grcqc) June 16, 2022

Les photos partagées par la GRC montrent des policiers qui entrent dans un immeuble d’habitation, avec un chien policier, et un centre de commandement.

«Toutes les mesures sont en place pour assurer la sécurité de la population et de nos policiers», mentionne-t-on.

En entrevue avec la Presse canadienne, le sergent de la GRC au Québec Charles Poirier a indiqué qu’il n’y avait aucun risque pour la population, mais qu’un groupe tactique d’intervention a été déployé en raison de la «nature du groupe» visé.

L'Agence canadienne de sécurité publique a inscrit la division Atomwaffen sur sa liste officielle des groupes terroristes le 3 février 2021.

Le groupe a été fondé aux États-Unis en 2013 et est établi au Canada, au Royaume-Uni en Allemagne et ailleurs. «Le groupe appelle à la violence contre les groupes raciaux, ethniques et religieux, ainsi que les informateurs, les policiers et les bureaucrates, de façon à provoquer l’effondrement de la société», expliquent les autorités.

Le groupe a organisé des entraînements connus sous «camps de la haine», durant lesquels «les membres sont formés au maniement d’armes et au combat corps à corps.»

Des membres sont responsables d'actes violents perpétrés, notamment, à Charlottesville en Virginie en août 2017.

Le mois dernier, un homme de 19 ans de Windsor, en Ontario, a été accusé de terrorisme, puisqu'il aurait rempli un formulaire en ligne dans le but d'intégrer la Division Atomwaffen.



Le sergent Poirier a précisé que l'opération de jeudi s'inscrit dans le cadre du Programme des enquêtes criminelles relatives à la sécurité nationale de la GRC, mais il ne savait pas si elle était reliée à l'arrestation du mois dernier en Ontario.

Avec des informations de la Presse canadienne