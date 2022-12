Les divers virus touchent fortement les enfants en bas âge dans le grand Drummond. Une hausse marquée des cas de virus respiratoire syncytial (VRS) a été recensée chez les bébés.

Les enfants nés dans les deux dernières années n’ont pas été exposés à ce virus ce qui explique partiellement la prolifération des cas sans compter les cas de bronchiolite (conséquence du VRS), d'influenza et de gastro.



La Dre Catherine Tétreault, médecin de famille au GMF-U de Drummondville, souhaite protéger les jeunes bébés, car leur système immunitaire n'est pas encore mature, selon elle.

«Faire laver les mains à l'enfant au retour de la garderie, c'est très important. Vous pouvez aussi lui faire changer de vêtements, ça l'air de rien, mais ça va limiter la charge de virus. (...) Si l'enfant veut démontrer de l'affectation son petit frère ou petite soeur, simplement prioriser de limiter les bisous dans le visage», a-t-elle affirmé.



La médecin propose et recommande une vaccination massive de toutes les personnes de 6 mois et plus, autant contre la COVID-19 que l'influenza alors que ce vaccin est d'ailleurs gratuit pour toute la population.

Port du masque

Le port du masque reste aussi une mesure efficace en plus de restreindre le nombre d'invités dans les divers rassemblements familiaux des prochaines semaines. Cette dernière a également un conseil pour les mamans.

«Je vous encourage à poursuivre l'allaitement, ça ajoute une protection supplémentaire parce que vous êtes exposé aux virus de votre environnement et vous sécrétez des anticorps qui sont transmis aux bébés par le lait maternel.»



La situation provoque également une hausse de l'absentéisme dans les écoles de la région estimé entre 15 et 25 % selon les établissements.

L'engorgement dans les urgences régionales se poursuit, mais ces virus n'en sont pas l'unique cause.

Le pic des divers virus respiratoires devrait être atteint à la mi-décembre ou à la période des Fêtes tandis que celui pour la grippe devrait coïncider avec le début janvier.