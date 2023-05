L’usine de bacon de Olymel à Drummondville est à l’arrêt vendredi. Tout près de 200 travailleurs font du piquetage en cette première journée complète de grève générale illimitée.

Des chapiteaux, des chaises et des drapeaux ont été placés en avant des installations. Les bruits de trompettes et de crécelles se faisaient entendre à un demi-kilomètre à la ronde dans le parc industriel drummondvillois.

Une proposition refusée avec une grande majorité

Jeudi, les quelque 430 membres ont rejeté à 82 % l'offre patronale obtenue dans les derniers jours. Leur contrat est échu depuis mars.

Les discussions achoppent principalement sur la question salariale. L’employeur aurait proposé une augmentation de 1,30 $, puis une progression de 60 à 70 sous par an pour les années deux à quatre suivantes selon la part des travailleurs.

Cette entente est le résultat d’une vingtaine de séances de négociations depuis janvier. Olymel se désole de ce refus puisque l’offre aurait été recommandée par l’exécutif syndical selon le porte-parole de l’entreprise Richard Vigneault.

Les demandes syndicales

Selon la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bacon Inter-America-CSN, Mélanie Cloutier, l’inflation actuelle nécessite une plus grande contribution de l'employeur afin de ne pas subir de pertes de revenus. La Centrale réclame une hausse de 3 dollars de l’heure pour la première année et de 1 dollar pour les deux suivantes.

Un conciliateur demandé

En soirée, le 25 mai, Olymel a demandé la participation d’un conciliateur au ministère du Travail pour la suite des négociations et affirme se rendre disponible lorsque des dates seront fixées.

L’entreprise assure pour sa part avoir des réserves afin de répondre aux besoins de leurs clients en attendant les développements dans ce dossier.

Pour d'autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.