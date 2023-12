Pour une deuxième année consécutive, le compte de taxes des citoyens de Drummondville augmentera.

Cette fois-ci, les Drummondvillois paieront en moyenne 4,9% supplémentaires. Ce montant comprend la variation du taux de la taxe foncière pour la résidence familiale moyenne à 3,4%, ainsi que les différentes tarifications de services dont la hausse est de 1,5%.

Selon la Ville, cette augmentation se situe au niveau de l'inflation (IPC).

En 2023, l'administration municipale avait dû augmenter le niveau de taxation de 4,43%.

Pour l'année à venir, la hausse s'explique majoritairement par le dépôt du nouveau rôle triennal d'évaluation foncière 2024-2026 ou`le prix des maisons a largement fluctué, comme dans plusieurs villes et municipalités de la province.

«Cela reflète l'emballement du marché immobilier survenu entre juillet 2019 et juillet 2022», peut-on lire dans un communiqué transmis par la Ville de Drummondville.

À cela s'ajoute la hausse marquée des taux d'intérêt.

«Devant ce constat, et qui plus est malgré l'accroissement des dépenses, dont une grande partie sont incompressibles, le conseil municipal a adopté des prévisions budgétaires qui verront près de 25 % des résidences profiter d'un gel ou d'une diminution de son compte de taxes en 2024. Pour quelque 50 % des résidences, la hausse sera de l'ordre de 4,9 % ou moins.»

Ainsi, pour 2024, les taxes foncières seront de 0,602 $ par tranche de 100 $ d'évaluation (secteur résidentiel), comparativement à 0,872 $ en 2023. Il s'agit d'une importante baisse de 0,27 $ du 100 $ d'évaluation résidentielle.

En prenant conscience de l'inflation et du contexte actuel, la Ville de Drummondville parle d'un «véritable tour de force».

Le besoin de s'occuper des services et infrastructures offerts à la population penche aussi dans la balance.

«Quand je pense au rôle d'évaluation, il est clair que l'augmentation de la valeur de nos biens immobiliers entraîne des répercussions sur le compte de taxes. C'est pour cela que nous avons consenti une baisse historique du taux de la taxe foncière. Nous faisons face, peut-être pour la première fois de manière aussi marquée, aux contrecoups concrets de la pandémie qui nous a durement touchés en regard de l'inflation. Nous voyons que ses effets se font bien sentir quand on regarde les coûts à la hausse des collectes de matières résiduelles, du traitement de l'eau et du service de transport en commun, notamment » Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Le budget de fonctionnement adopté par les membres du conseil municipal lundi soir prévoit des revenus et des dépenses équilibrées de l'ordre de 164,9 M$ en 2024.



Un peu plus de 75% des revenus budgétés, soit 124,8 M$, proviennent de l'impôt foncier et des tarifications de services aux citoyens.

Les travaux publics (39,6 M$), le service de la dette (28 M$), la sécurité publique (22,3 M$), les loisirs et la vie communautaire (17,7 M$) et l'administration générale (17,6 M$) doivent représenter les principales dépenses, lors de l'exercice financier 2024.

Programme triennal d'immobilisations

La Ville de Drummondville a aussi profité de la séance du conseil municipal du 11 décembre pour adopter son Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2024-2026.

Seulement pour la prochaine année, au moins 75% des sommes investies serviront à financier le maintien des actifs municipaux, soit les infrastructures et les édifices.

Drummondville prévoit des investissements surpassant les 81,2 M$ sur le territoire municipal. Avec l'apport de subventions et d'autres contributions, ce montant représente 42,9 M$ pour les citoyens.

«Nous avons une feuille de route claire et des objectifs concrets. Notre ville rayonne et continue d'attirer les entreprises, les investisseurs et les familles, car nous nous assurons de réunir les meilleures conditions. Nous investissons dans notre développement, mais nous le faisons pour qu'il soit durable et en respect de la capacité financière des contribuables», a conclut la mairesse Lacoste.