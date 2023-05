L’heure de pointe matinale a été difficile mercredi à Drummondville. Des automobilistes du secteur Saint-Charles, au nord de la rivière Saint-François, ont eu la mauvaise surprise de voir le pont Curé-Marchand fermé.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable était à finaliser des travaux entamés plus tôt cette semaine. Il était question d’imperméabiliser la structure. Le chantier prévu pour lundi et mardi avait été annoncé sur les différentes plateformes de la Ville.

Cependant, l’intervention a dû être prolongée. Seul le nettoyage restait à être complété.

Le pont Curé-Marchand, alias «le vieux pont», passe à proximité de la centrale hydroélectrique de Drummondville. Il est nommé ainsi en l’honneur de l’abbé Majorique Marchand. Crédit photo : Louis-Philippe Harnois-Arel, NoovoInfo

Le pont a pu rouvrir dès 8h30 et le trafic était de retour à la normale près d’une demi-heure plus tard. Le MTQ assure maintenant qu’il n’y a pas d’autres opérations prévues à cet endroit.

Une circulation difficile mercredi matin

L’axe, qui est aussi surnommé le «vieux pont» par les Drummondvillois, permet normalement de relier les deux rives au centre-ville. Au pire de la matinée, du ralentissement a été observé sur la plateforme web Quebec511 sur près de 1,5 kilomètre entre les feux de circulation de la route 122 jusqu’au chemin Hemming.

Le refoulement s’est également fait sentir dans les autres rues à proximité comme le boulevard Saint-Charles.

Pour d'autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.