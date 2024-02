Le ministre de la Santé, Christian Dubé, était de passage lundi à l'Hôpital Sainte-Croix de Drummondville dans le but «d'entendre les préoccupations du terrain, en fonction des enjeux propres à la région et de constater les besoins en infrastructures de l'établissement.»

Pour l'occasion, M. Dubé était accompagné du député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, et du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger.

Lors de cette visite au Centre-du-Québec, les trois élus ont d'abord rencontré les gestionnaires des installations de santé de la région avant de se rendre à l'Hôpital Sainte-Croix pour discuter avec les équipes de direction de l'établissement.

J’ai eu l’occasion de visiter l’Hôpital de Drummondville hier en compagnie d’@andrelamontagn2 et de @Sebastien_DBF. En se rendant sur le terrain, nous avons pu discuter des besoins croissants de la région, notamment en termes d’infrastructures de santé.👇🏼 pic.twitter.com/ASW4h0sVvw — Christian Dubé (@cdube_sante) February 6, 2024

Principaux constats



De passage à l’hôpital, M. Dubé et ses collègues affirment avoir discuté des travaux à venir pour notamment améliorer les espaces dédiés à la pharmacie et les soins palliatifs.

«Il importe maintenant de reconnaître les besoins et de regarder les projets structurants à plus long terme qui soutiendront les changements démographiques de la population. Rappelons que l’amélioration des infrastructures est un élément phare de la mise en œuvre de la vision du Plan Santé du ministre Dubé afin de mieux répondre aux besoins croissants de la population», peut-on lire dans un communiqué émis par le Cabinet du ministre Dubé.

Celui-ci affirme que la moyenne de séjour ambulatoire et sur civière ont diminué de façon importante comparativement à la moyenne annuelle de l'an dernier. De plus, une diminution de la durée moyenne de séjour à l’étage est observée par Québec, et ce malgré un achalandage constant par rapport aux dernières années.

«Être connecté aux enjeux du terrain est important pour moi et le projet de modernisation de cet hôpital fait partie de nos grandes priorités pour améliorer les infrastructures de santé au Québec.» - Christian Dubé, ministre de la Santé

Rappelons que dans les derniers mois, l'Hôpital Sainte-Croix a été confronté à un fort achalandage, si bien que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a dû déployer des actions particulières pour limiter les impacts de cet achalandage accru. Au moment d'écrire ces lignes, le taux d'occupation moyen dans les urgences de la région est de 100 %.



Pour les plus récentes nouvelles du Centre-du-Québec, consultez le Noovo.Info.

Nouvel hôpital réclamé

Depuis quelques années, un collectif de médecins et de professionnels de la santé réclame la construction d'un nouvel hôpital à Drummondville alors qu'ils sont d'avis que l'Hôpital Sainte-Croix ne peut plus soutenir le rythme de soins et de services à fournir pour la population régionale.

Selon le CIUSSS de la Mauricie|Centre-du-Québec, la superficie d'un nouvel établissement devrait être de 41 % supérieur pour répondre aux besoins actuels.

Le nombre de lits actuel est insuffisant et l'hôpital compte actuellement plusieurs chambres multiples. L'absence d'un nouvel hôpital pourrait accentuer le problème, où 58 lits seraient manquants d'ici 2036, d'après l'organisation régionale.

Le projet a reçu beaucoup d'appuis jusqu'à maintenant notamment de la population, mais aussi d'organisations comme la Fondation Sainte-Croix/Heriot et le CIUSSS MCQ, ainsi que du milieu des affaires et de la politique.

À voir également : Plus de 10 000 personnes demandent un nouvel hôpital à Drummondville

En octobre 2023, le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec (MCQ) a procédé à la nomination d'Hélène Sauvageau à titre de chargée officielle du projet de construction du nouvel hôpital de Drummondville.

La Coalition avenir Québec (CAQ) s'est d'ailleurs engagée à ajouter le projet du futur établissement au Plan québécois des infrastructures (PQI).

Avec des informations de Jennifer Gravel, Noovo Info.