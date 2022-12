Une somme record de près de 93 millions $ sera investie par Drummondville dans les projets d'immobilisations au cours de la prochaine année.

De ce montant, 5,5 millions $ seront remboursés par le fonds de roulement et 6,8 millions $ seront payés comptant.



Travaux routiers

17,7 millions $ iront pour rénover le réseau routier. 5,6 millions $ seront injectés pour la phase 3 de la réfection de la rue Lindsay, soit la portion entre les rues Saint-Jean et du Moulin. On y remplacera l'aqueduc et les égouts en plus de refaire la chaussée.

Des travaux majeurs sont aussi prévus sur la rue Brouillette (entre le boulevard Saint-Joseph et Forest) et la rue Ringuet, soient des investissements respectifs de 2 millions $ et 1,2 million $.

Des passerelles piétonnes seront aussi ajoutées aux parcs Saint-Georges et Woddyatt pour 900 000 $. Une somme de 545 000 $ servira aussi à implanter de nouveaux aménagements piétonniers partout sur le territoire.

Une zone neutre sera également aménagée près du poste de la Sûreté du Québec. Il s'agira d'une portion de stationnement vers le palais de justice qui sera réservé aux échanges, notamment pour les ventes d'items sur le web, mais aussi relativement à la garde partagée.



5,6 millions $ seront injectés pour la phase 3 de la réfection de la rue Lindsay, soit la portion entre les rues Saint-Jean et du Moulin. Crédit photo : Noovo Info

Sports et loisirs

On réitère que le projet de réfection du stade Jacques-Désautels sera entamé l'an prochain alors que 1,8 million $ seront investis dans la phase 1 des travaux alors que le projet global s'élèvera à 3 millions $ lorsqu'il sera complété en 2024.

Une annonce serait imminente quant à la rénovation du Centre Marcel-Dionne. La Ville attend la confirmation du montant de la participation du gouvernement provincial pour compléter le montage financier qui devrait s'élever entre 50 et 60 millions $ qui comprend notamment l'ajout de 1 000 places, le réaménagement des entrées et l'agrandissement de la patinoire.

La mairesse Stéphanie Lacoste est confiante.

«Mais, les échos qu'on en a, car on continue à y travailler, sont positifs ! On pense que notre appel a été entendu par les députés de la CAQ et le premier ministre. [...] l'objectif est de partir rapidement en appel d'offres», a-t-elle affirmé.

100 000 $ serviront aussi à la préparation des plan et devis pour la réfection de la piscine du Centre.

Le parc Rosaire-Smith dans le secteur Saint-Charles sera aussi revampé pour 850 000 $ alors que 355 000 $ sont aussi prévus pour de nouveaux modules de jeux dans les parcs Rosaire-Milette, Michel-Houle et Antoine-Biron. Deux nouveaux parcs seront aménagés sur les terrains des écoles Saint-Nicéphore et de la Marconi.

Des installations sanitaires seront ajoutées au Boisé-de-la-Marconi ainsi qu'à la Promenade Rivia. La planification du prolongement vers Saint-Joachim se poursuivra aussi dans les prochains mois, notamment pour voir de la disponibilité des terrains.

Projets majeurs

7 millions $ devraient pouvoir enfin être investis pour une nouvelle étape de l'aménagement de l'écoquartier de la Fortissimo qui est toujours en attente du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. On y construira des rues en plus de développer le plan de vente des terrains ainsi que l'ouverture d'une maison de projet dès 2023.

La construction de la nouvelle usine d'eau potable près du parc Ste-Thèrese continuera alors que la mise en service est toujours envisagée pour 2025.

12,5 millions $ seront consacrés à l'aménagement de deux nouveaux parcs industriels dans les secteurs Saint-Charles et St-Nicéphore. Pour le premier, la Ville attend également une autorisation ministérielle pour aller de l'avant avec l'aménagement le long du boulevard Foucautl, près de l'autoroute 20.

En rafale...

Près de 300 000 $ pour la mise en place du projet domiciliaire Les Découvertes dans le secteur St-Nicéphore (près du Tigre Géant). À terme, plus de 380 terrains seront développés dans ce secteur boisé où des logements seront ajoutés en plus d'un projet commercial.