Une nouvelle chambre sensorielle vient de s'ajouter au Centre Normand-Léveillé (CNL) de Drummondville.

Les enfants comme les adultes ayant des limitations pourront utiliser le nouvel espace aménagé dans l'un des pavillons du chemin Hemming occupés par CNL.

L'organisme vient en aide aux personnes avec des handicaps physiques ou intellectuels.

«Cette salle est primordiale pour notre clientèle, car elle procure un lieu réconfortant pour tous», a soutenu Kim Martineau, directrice générale de l'organisme.

Dans cette nouvelle salle, on retrouve des lampes spéciales, des fauteuils adaptés, des projections et plusieurs objets de type «fidgets», en plus de coussins apaisants. L'ancienne chambre sensorielle était désuète, alors qu'elle datait de 2010.

«C'est certain qu'on s'en sert beaucoup comme renforcement. Même si tout le monde y a droit, pour certaines clientèles, c'est vraiment un renforcement d'avoir accès à ce type d'activité», a ajouté Mme Martineau.

Voyez aussi: Objectif surpassé pour la campagne du Comptoir alimentaire Drummond

Les cinq sens y sont stimulés alors que la clientèle multihandicapée et celle vivant avec un trouble du spectre de l'autisme peut l'utiliser.

«Ils sont autonomes dans la chambre, et c'est donc eux qui peuvent choisir ce qu'ils veulent utiliser dans celle-ci», a indiqué la DG.

C'est un don de 13 000 $ de la Caisse Desjardins de Drummondville qui a permis le développement de cette chambre sensorielle de type Snoezelen.

Des centaines d'usagers utilisent déjà quotidiennement l'endroit aménagé derrière les bureaux administratifs et la Maison Normand-Léveillé.

Pour plus de nouvelles du Centre-du-Québec, consultez Noovo.Info.