Les nouveaux sentiers du parc régional de la Forêt Drummond ont été officiellement inaugurés, lundi.

Le réseau aménagé et accessible gratuitement depuis le 1er septembre propose entre autres 27,5 kilomètres de pistes de vélo de montagne.

Le projet est réalisé grâce à un investissement de plus de 840 000$, financé dans le cadre du volet Signature innovation du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH). Jusqu'à présent, 1,2 million de dollars ont été investis dans le projet de développement du parc régional de la Forêt de Drummond.

En plus de financer le projet de vélo de montagne, le montant a permis d'améliorer les sentiers multifonctionnels et les stationnements du site. L'acquisition d'équipements et la réalisation d'études préparatoires ont aussi été effectuées avec les fonds obtenus.

Le site est idéal pour les amateurs qui débutent ou qui sont plus expérimentés a fait savoir la MRC de Drummond par voie de communiqué.

L'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs dignitaires et partenaires, ainsi que l'équipe de la MRC de Drummond.

«Ce réseau de vélo de montagne a de quoi nous rendre fiers. Non seulement il devient le premier projet d'envergure à se concrétiser dans la jeune histoire du parc régional, mais il suscite un vif enthousiasme. Depuis la pré-ouverture, les commentaires que l'on reçoit de la part des fervents de ce sport sont élogieux et la qualité de ce nouveau terrain de jeu dépasse leurs attentes. Quelle joie de pouvoir enfin offrir une telle infrastructure chez nous et dans un environnement si magnifique.» Stéphanie Lacoste, préfète de la MRC de Drummond et mairesse de Drummondville

Pour les plus récentes nouvelles du Centre-du-Québec, consultez Noovo.Info.