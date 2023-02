Le Comité de candidature de Victoriaville a déposé son Cahier des partenaires pour l'obtention de la 60e Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2026. Une centaine d’organismes, de municipalités, d’institutions et de partenaires viennent donner leur appui pour une organisation de la compétition sportive au Centre-du-Québec.

Localement, le Centre de services scolaire des Bois-Francs, le Cégep de Victoriaville, le Collège Clarétain, le Club de golf de Victoriaville, le Centre communautaire de Warwick et le Club de curling Laurier prêteraient notamment leurs infrastructures.



Une mobilisation centricoise

L’annonce confirme notamment la contribution de la Ville de Drummondville. Des compétitions de plongeons auraient effectivement lieu à l’Aqua Complexe situé sur la rue Montplaisir, à Saint-Charles-de-Drummond. 45 autres municipalités centricoises ont également signé le cahier, de même que 63 organismes et 5 élus fédéraux.

Des besoins de plusieurs milieux

Le président du Comité de candidature, Claude Charland, explique qu’au-delà d’aide pour la tenue des compétitions pour les différentes disciplines sportives, des appuis des milieux économiques, ludiques, médiatiques, touristiques et de la santé sont aussi nécessaires. D’autres nouvelles seraient à venir d’ici la Semaine de Relâche.

«Les appuis et les engagements s’accumulent et confirment, une fois de plus, cette vaste mobilisation du milieu.» - Antoine Tardif, maire de Victoriaville

 

D’ici 2026, les prochaines Finales des Jeux du Québec se tiendront respectivement à Rivière-du-Loup à l’hiver 2023, à Rimouski à l’été 2023, à Sherbrooke à l’hiver 2024 et enfin à Trois-Rivières en 2025.

