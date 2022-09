L'ancien numéro 4 mondial jouera au Challenger Banque Nationale de tennis de Drummondville.

Kei Nishikori a obtenu un laissez-passer pour le tournoi du 13 au 20 novembre prochain ainsi que celui de Calgary tout juste avant.

Le Japonais est absent de la compétition depuis octobre 2021 en raison d’une blessure à la hanche et effectuera maintenant son grand retour au jeu. Il a choisi les deux tournois canadiens par le fait qu'ils sont rapprochés et lui permettraient de faire des points rapidement pour grimper au classement mondial.

Nishikori est l’un des rares joueurs sur le circuit à avoir battu chacun des membres du « Big Three », soit Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic en plus d'être un ancien finaliste de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers (2016) et des Internationaux des États-Unis (2014). Il a remporté 12 titres ATP et plus de 25 millions $ en bourses au cours de sa carrière.

Nishikori est actuellement entraîné par l’ex-numéro 2 mondial et champion de Roland-Garros (1989) Michael Chang et l’ex-joueur du top 20 Max Mirnyi.

Alain Caillé, président du tournoi de Drummondville, est ravi de cette grande annonce et affirme que sa présence donnera de la notoriété à l'événement. Il nous a aussi indiqué que Kei Nishikori jouera devant des estrades pleines au centre de Tennis René-Verrier du secteur St-Charles, car la vente de billets va très bien.

Son équipe et lui arriveront avec leur propre avion et plusieurs attentions particulières leur sont réservées.

La liste complète des participants, qui mettront certainement en vedette plusieurs athlètes canadiens, sera quant à elles dévoilée deux à trois semaines avant le début des festivités.