L'application mobile InfoDMV est maintenant dévoilée. Ce nouveau système gratuit d'alertes municipales de la Ville de Drummondville permettra aux citoyennes et les citoyens de demeurer informés, et ce, plus rapidement.

Les citoyens inscrits recevront des alertes par téléphone, texto, courriel ou notification sur l'application mobile, et ce, selon le type d'alerte sélectionné.

Les alertes envoyées sont géolocalisées, ce qui fait en sorte que les abonnés reçoivent de l'information qui les concerne ou qui concerne leur secteur, notamment en ce qui a trait à la collecte des matières résiduelles, des travaux et la circulation. du déneigement et finalement, les interdictions de stationnements la nuit.

La Ville de Drummondville a profité de l'implantation du nouveau système pour en bonifier les fonctionnalités. Ainsi, il est désormais possible d'utiliser la plateforme et de recevoir des messages dans une autre langue que le français (anglais et espagnol) et d'inscrire plus d'une adresse dans son compte.

«InfoDMV est le canal privilégié par l'organisation afin de regrouper toutes les alertes et notifications de masse municipales sur une seule et même plateforme. Ce nouvel outil permet à toute la population d'être informée en quelques secondes et offre plusieurs nouvelles fonctionnalités aux personnes abonnées. Aujourd'hui, le message à retenir, c'est de télécharger l'InfoDMV rapidement pour demeurer informé», a expliqué Dominic Villeneuve, directeur du Service des communications pour la Ville de Drummondville.

Il est donc possible de télécharger cette application sur le Apple Store ou Google Play. Notons que les citoyennes et les citoyens qui n'ont pas de téléphone mobile peuvent tout de même s'inscrire à l'InfoDMV en ligne à l'adresse drummondville.ca/infodmv afin de recevoir les alertes municipales par appels téléphoniques ou courriels.

Fin de l'Infocitoyen

L'application InfoDMV remplace désormais l'Infocitoyen, le premier système d'alertes municipales de la Ville de Drummondville qui éprouvait des problèmes techniques avec l'envoi de textos.

Rappelons qu'en janvier dernier, la Ville de Drummondville a dû suspendre ce service, comme d'ailleurs de nombreuses autres organisations municipales à travers la province.



Les alertes par appels téléphoniques et courriels de l'Infocitoyen seront en fonction jusqu'au 31 décembre 2022 afin d'offrir une période transitoire aux abonnés. Toutefois, toutes les alertes municipales de la Ville de Drummondville seront exclusivement communiquées par l'InfoDMV à partir du 1er janvier 2023.

Soulignons que les coordonnées courriels et téléphoniques de l'Infocitoyen sont transférées dans la base de données de l'InfoDMV pour les mesures d'urgence.