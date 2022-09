La Coalition avenir Québec s'engage à débuter la conception d'un nouvel hôpital régional à Drummondville au cours d'un prochain mandat.

Les candidats dans Johnson et Drummond-Bois-Francs, André Lamontagne et Sébastien Schneeberger, en ont fait l'annonce cet après-midi. Le tout est demandé par plusieurs, mais surtout les travailleurs du milieu de la santé qui accumulent les témoignages sur le fait que l'hôpital Ste-Croix est trop petit et mal adapté aux nouvelles réalités.

Les représentants caquistes promettent formellement que le dossier de plus de 800 millions $ serait inscrit dans le Plan québécois des infrastructures (PQI). « Il n’y a pas beaucoup d’amour qui a été donné à cet hôpital dans les dernières décennies. Aller de l’avant avec ce projet, c’est certainement une très bonne nouvelle pour Drummondville », affirme le candidat de la CAQ dans Johnson, André Lamontagne.

Les députés sortants espèrent être en accompagnement avec les acteurs locaux et le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec afin de préparer le dossier d'opportunités. Des investissements se feront cependant en attendant à l'hôpital Ste-Croix.

Reste à voir où le nouvel hôpital serait situé à Drummondville et s'il va rester encore près du centre-ville, ce qui sera une décision du milieu selon M.Lamontagne.