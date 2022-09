La CAQ s’engage à participer davantage financièrement dans le projet de rénovation du Centre Marcel-Dionne.

Sébastien Schneeberger et André Lamontagne ont annoncé mardi que s’ils sont réélus, le gouvernement provincial assumerait le montant que le fédéral refuse de fournir.

Drummondville se bute depuis quelques années sur l’obstination du gouvernement Trudeau, car son programme de subventions élimine les projets dont l’aréna sert à une équipe semi-professionnelle, en l’occurrence : les Voltigeurs dans la LHJMQ.

Le lieu est pourtant utilisé à 90 % par d’autres organisations comme le hockey mineur, la population et le patinage artistique.

La plus récente version du projet de la Ville était évaluée à 50 millions $, comprenant notamment l’ajout de 1 000 places et 10 loges, en plus de l’agrandissement de la patinoire, des vestiaires ainsi que de la réfection de l’accueil et de l’aire de restauration.

M. Lamontagne, candidat de la CAQ dans Johnson, réagit au fait que certains souhaitaient un aréna neuf. « C'est un projet de la Municipalité. Quand on est venu avec le premier ministre il y a quelque temps, la Ville de Drummondville nous a fait la présentation comme quoi c'était vraiment un projet de modernisation. Notre engagement est donc annoncé en fonction de ce qu'ils nous ont présenté.»

PAS D'ÉCHÉANCIER

Les représentants caquistes de la région promettent que les travaux devraient être débutés au cours d’un prochain mandat.

Ils n’ont cependant pas voulu se prononcer sur un échéancier plus précis et sur un montant que leur gouvernement fournirait, quoique les 2/3 de la facture seraient un montant « plausible » selon eux.

Ce projet faisait partie de la courte « liste d’épicerie » de la mairesse Stéphanie Lacoste. «Ça fait quand même longtemps qu'on parle du projet. Quand j'ai rencontré M. Legault au printemps, je lui avais parlé du projet et il semblait très intéressé. Donc là de voir que les candidats de la CAQ se prononcent en faveur et promettent la modernisation, c'est signe qu'on a été entendus», a-t-elle soutenu.