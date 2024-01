La Fondation Michel Gouin offre 500$ à la joujouthèque affiliée au Centre communautaire Saint-Baptiste de Drummondville (CCRSJB).

Le don servira à l'organisme afin qu'il puisse acheter de nouveaux jouets qui feront bouger les jeunes de la communauté.

Rappelons que la Fondation Michel Gouin a pour objectif de faire bouger les jeunes et les personnes différentes en plus de valoriser l'adoption de saines habitudes de vie.

L'aide s'est d'ailleurs faite en marge de la visite des lieux par Michel Gouin lui-même. Il a pu visiter la joujouthèque en compagne de la coordonnatrice responsable de l'endroit, Joriane Boissonneault, ainsi que quelques bénévoles.

«Cette semaine, nous débutons en exprimant notre gratitude envers la Fondation Michel Gouin. Le vendredi 26 janvier, ils ont eu la gentillesse de nous rendre visite et de nous faire ce don 500$. Grâce à cette généreuse contribution, nous pourrons acquérir des jeux pour stimuler l'activité physique de nos enfants. Un grand merci pour votre soutien inestimable à notre mini éco-révolution», a soutenu madame Boissonneault.

Rappelons qu'une joujouthèque est comme une bibliothèque mais plutôt que d'y emprunter des livres, on y emprunte des jeux et jouets ludiques.

«Louer des jouets sur une base régulière permet de sensibiliser les enfants sur leur consommation de jeux et jouets qui, généralement, ne servent que quelques mois ou semaines. En plus d'économiser, l'accès à un inventaire de jeux selon le rythme et les besoins grandissants de l'enfant permet d'économiser tout en désencombrant la maison diminuant éventuellement les rebuts», rappelle l'organisme.

