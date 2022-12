Lors de sa séance publique du 23 novembre dernier, le conseil de la MRC de Drummond a adopté son projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé. Ce document, dont la mise en application couvrira la période de 2023 à 2030, est destiné à remplacer l’actuel PGMR, entré en vigueur en 2016.

Le contenu du projet de PGMR révisé respecte les orientations et les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de la Stratégie de valorisation de la matière organique.

On y trouve notamment une description de la gestion actuelle des matières résiduelles ainsi qu’un recensement des organisations œuvrant dans ce domaine et des installations présentes dans la MRC.



Le document s’accompagne d’un plan d’action, dont la mise en œuvre se fera avec l’appui des municipalités locales et de divers partenaires. À travers ce plan, la MRC entend continuer d’améliorer le bilan de la gestion des matières résiduelles sur son territoire en optimisant les systèmes de collectes déjà en place et en bonifiant l’offre de services.



«La gestion écoresponsable des matières résiduelles a progressé de façon remarquable au cours des dernières années, principalement dans le secteur résidentiel. Il nous faut maintenant mobiliser davantage le secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI) et celui des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD), où des gains importants sont possibles en ce qui concerne le recyclage et la valorisation des matières», a affirmé la préfète de la MRC et mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.