La MRC de Drummond a adopté, lors de sa dernière séance du conseil, son projet de schéma de couverture de risques incendie (SCRI) revu et bonifié.

Le projet de SCRI prévoit l'amélioration des protocoles de desserte afin d'optimiser la force de frappe et le temps de réponse des pompiers en cas de sinistre.

Cette mesure vise à assurer la meilleure efficacité possible lors des interventions et, par conséquent, à limiter les pertes humaines et matérielles.

Une attention particulière a également été portée aux aspects liés à la prévention. Les activités d'éducation et de sensibilisation à l'intention du public seront donc renforcées, notamment dans les secteurs les plus éloignés des casernes, où la réduction à la source des risques d'incendie peut faire une énorme différence.



Mise en œuvre



Ce projet avait d'abord fait l'objet d'une présentation en mars dernier lors d'une consultation publique, au terme de laquelle des modifications ont été apportées à son contenu.

C'est cette nouvelle version qui vient d'être adoptée par le conseil de la MRC et qui sera soumise pour approbation au ministère de la Sécurité publique. Une fois cette étape franchie, le nouveau SCRI entrera officiellement en vigueur et pourra, dès lors, être mis en œuvre.

Il remplacera le premier schéma de couverture de risques incendie de la MRC, adopté en 2012.



