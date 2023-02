La signature d’une première convention collective des membres du personnel de la MRC fait partie des priorités pour le conseil des maires de la MRC de Drummond au cours de la prochaine année. C’est ce qui découle du Plan d’action 2023 déposé le mercredi 15 février lors de la dernière séance.

À lire également :

Il en va de même de la dotation en personnel à combler et de la consolidation de la nouvelle structure organisationnelle mise en place par la directrice générale Christine Labelle.

«Plusieurs pas ont été réalisés en 2022 en matière de gouvernance et de climat de travail, mais il reste encore du chemin à faire.» - Christine Labelle, directrice générale de la MRC de Drummond.

Nombre d'autres dossiers doivent être sur la table au cours des 12 prochains mois. Un portrait serait dressé concernant les priorités des municipalités membres, l’identification d’indicateurs de performance, l’analyse du potentiel et des options de développement de l’écocentre.

Un plan de mobilité durable serait également adopté. La planification régionale des milieux humides, hydriques et naturels sera mise en œuvre.

Priorités stratégiques 2023-2026

À plus long terme, les maires se sont également positionnés sur les priorités stratégiques à avoir pour 2023-2026. Quatre priorités et 12 objectifs à atteindre ont été définis.

La saine gouvernance et le développement d’une culture de performance organisationnelle se retrouvent en haut de la liste. C’est suivi par le soutien au développement des municipalités membres et le développement local et régional de la MRC.

Retour sur 2022

La MRC de Drummond revient sur certaines réalisations qui ont été accomplies au cours de la dernière année. Le regroupement souligne notamment la refonte de l’application Web Gère ta poubelle et la mise en ligne du site ICI ÉCO.

À l’interne, un programme d’aide aux employés a été lancé, tout comme une stratégie de mise à niveau des technologies de l’information pour favoriser le télétravail et la performance organisationnelle.

Pour d'autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.