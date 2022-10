La Société de développement économique de Drummondville (SDED) nomme une personnalité connue dans la région comme nouveau directeur général, soit l'homme d'affaires Gerry Gagnon.

Il a été connu comme directeur du Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI), mais également comme président de la Chambre de commerce et d'industrie Drummond.

M. Gagnon possède un reseau de contacts important et une fine connaissance dans le domaine de la tranformation numérique 4.0.

«Au fil des années, j'ai toujours travaillé à garder une réputation impeccable. Les gens que je côtoyaient c'était des gens qui vivaient une expérience positive. J'ai aussi toujours été un collaborateur attentionné, donc c'est certain que c'est une bonne nouvelle pour moi», a fièrement indiqué le nouveau DG.

«On a pris le temps de faire le tour dans la région et le nom de Gerry Gagnon revenait fréquemment. On le nommait comme étant un ''game changer'' au Québec, et on est très fier. Il fait partie de notre ADN drummondvillois, on pense que ça sera un plus pour la région», a souligné la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste.

Cette dernière a d'ailleurs mentionné que la nomination de M. Gagnon permettra «d'aller chercher les partenaires qu'on a besoin.»

En effet, Drummondville était à actualiser sa planification stratégique et sa vision pour l'avenir. «On attendait l'arrivée du nouveau directeur général pour finaliser tout ce processus», a-t-elle conclu.

«L'objectif sera de développer de manière saine et durable les secteurs moteurs de l'économie manufacturière, tertiaire, des commerces et services et du tourisme. J'ai bien hâte de collaborer avec l'équipe et de m'imprégner des enjeux et des dossiers», a annoncé Gerry Gagnon.

Le nouveau DG entrera en poste en novembre. Julie Biron a assuré l'intérim dans la dernière année à la suite du départ de l'anicen directeur général Martin Dupont.

QUI DIRIGERA LE CNIMI?

Puisque Gerry Gagnon quitte l'établissement d'enseignement pour occuper le rôle de directeur général de la SDED, le poste de directeur du CIMNI sera désormais vacant.

M Gagnon a rappelé que les deux organisations sont partenaires, et que les discussions à ce sujet sont entamées depuis quelque temps. Un directeur par interim entrera en poste sous peu, a-t-il assuré.

Il n'est pas inquiet que le processus décisionnel se fera tout à fait naturellement, alors que plusieurs candidats sont déjà en lice. «Ça devrait être assez naturel le passage vers la prochaine étape», a soutenu le directeur général.

