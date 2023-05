La bonne pratique à vélo sera enseignée à des jeunes du primaire directement dans des écoles de Drummondville. Le programme ABCyclette fera son entrée à l’automne 2023 dans les écoles Aux Quatre-Vents et Notre-Dame-du-Rosaire pour la quatrième à la sixième année.

Quelque 21 classes, et 450 étudiants seront ainsi rejoints.

L’objectif est d’outiller les élèves et leurs parents alors que les quartiers s’agrandissent dans la ville du Centre-du-Québec, la circulation augmente et la sécurité aux abords des établissements d'éducation devient un enjeu important.

Le projet-pilote doit d’abord s’étaler sur les trois prochaines années. Des écoles seront ajoutées à chaque rentrée dans une optique d’éventuellement rejoindre tous les écoliers du Centre de services scolaires Des Chênes.

Le cout pour la mise en place du programme s’élève à plus de 292 000$ et est assez par cinq partenaires.

L’initiative menée par Plein air Drummond vise à enseigner les règles de sécurités, la diffusion de capsules de sensibilisation, des visites de conférenciers et la présentation de la formation Cycliste averti de Vélo Québec.

La Ville a également donné son appui à cette initiative qui s’inscrit dans les orientations du Plan de mobilité durable et du rapport À pied, à vélo, ville active. La mairesse, Stéphanie Lacoste croit que «l’approche proposée avec ce projet basée sur l’éducation et la prévention encourage les bons comportements pour aujourd’hui et pour le futur.»

La bicyclette est une alternative à envisager

Selon une étude de Plein air Drummond déposé en 2019, 40 % des enfants qui n’utilisent pas le transport scolaire sont reconduits en voiture par leurs parents. La marche et le vélo ne font pas partie de leur mode de déplacement, et ce même s’ils sont à une distance maximale de 1,6 km de l’école.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.