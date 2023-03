Quelque 450 000 $ seront investis pendant la saison estivale pour remettre à neuf le matériel audio et visuel du Centre Marcel-Dionne. Cet argent provient notamment du partenariat avec la Ville de Drummondville.

À lire également :

Le renouvèlement de l’équipement de sonorisation doit permettre de pallier des zones mortes, où la musique et les présentateurs ne sont pas entendus. C’est le cas pour les aires de restauration et de la zamboni au nord et au sud de la patinoire.

«Il n’y a aucune couverture à ces endroits-là actuellement.» - David Boies, responsable de l’équipe des Voltigeurs

Pour les côtés à l’est et à l’ouest, l’écoute est plus difficile à certains endroits en fonction du nombre de spectateurs installés dans les estrades.

Les régions sourdes seraient priorisées au courant de l’été. Des ajustements suivront pour les mois subséquents.

Un nouvel écran central

L’écran d’affichage central doit également être changé neuf ans après son installation. Celui qui est en place présentement est arrivé en fin de vie à cause d’une surutilisation. Lors de ces quatre premières années, il est resté ouvert 16 heures par jour de sorte qu’une portion de l’image s'est imprimée sur les cellules.

Le cadre sera le même, seules les tuiles doivent être remplacées.

Le matériel que doit se procurer l’équipe doit avoir une durée de vie d’environ 15 ans. L'installation est prévue pour le 15 mai prochain.

«On y va vraiment avec le nec plus ultra, ce qu’il y a de plus récent.» - David Boies, responsable de l’équipe des Voltigeurs

L’équipement n’est maintenant mis en marche que lors des parties des Voltigeurs et des évènements spéciaux.

Modernisation du Centre Marcel-Dionne

Ce n’est pas un chantier technique qui devra être opéré à deux reprises. Dans le cas où le projet de modernisation du Centre Marcel-Dionne obtient le feu vert, l’équipement serait ajustable pour permettre au son de se rendre par exemple aux nouvelles estrades prévues.

La mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, a présenté une maquette de la nouvelle disposition de l'aréna lors du Souper de la mairesse du mercredi 22 février. Le futur dispositif sonore serait d’ailleurs mis à contribution puisque des spectacles pourraient être offerts au centre de la glace selon la courte vidéo diffusée pendant l’évènement.

Pour d'autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.