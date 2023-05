Le maire de Warwick, Pascal Lambert, ne serait pas encore tiré d’affaire. Son état de santé serait toujours très critique, quoique stable.

La pression sanguine de l’homme politique serait parfois à la baisse ou plus constant depuis mercredi, ce qui était attendu par l’équipe médicale. Le conseil de Ville avait révélé lundi qu’il avait reçu trois opérations pour cette raison.

À lire également :

Selon la direction de la municipalité du Centre-du-Québec, le niveau de la médication pourrait être réduit très progressivement afin de tenter un réveil.

Aucune échéance n’aurait été donnée alors que la situation est encore en observation.

«On a toujours dit que Pascal est un battant. C’est ce qu’on est en train de voir.» - Matthieu Levasseur, directeur général de Warwick

L’enquête de la Sûreté du Québec se poursuit

Pascal Lambert a été retrouvé inconscient à l’aréna Jean-Charles-Perreault, dont il est également le directeur général, le dimanche 30 avril vers 8 heures 15.

Bien que l’enquête policière ne soit pas terminée, la thèse accidentelle serait la plus probable. Le maire aurait été dans les vapes sur place depuis la veille à 23 heures.

Un appui de la communauté

Les pensées des résidents de Warwick ont continué de se tourner vers Lambert depuis que la nouvelle a été publiée lundi.

Le directeur général, Matthieu Levasseur, souligne que «cette vague d'amour et de solidarité témoigne à quel point il est non seulement notre maire, mais notre rassembleur, le gars d'équipe, et l'ami de tous dans la communauté et la région.»

 

Le monde politique a également continué de lui rendre hommage au cours de la semaine. C’est le cas notamment du député provincial de Drummond–Bois-Franc, Sébastien Schneeberger.

 

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.