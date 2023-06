C’est au parc Woodyatt, à proximité du festival Drummond en bière, que la saison de tourisme a officiellement été lancée à Drummondville.

La Société de développement économique souhaite notamment un retour des voyageurs de l’international au cours des prochains mois. Le directeur Tourisme et Grands évènements, Yannick Gamelin, explique que le Village québécois d’antan doit être une des attractions importantes régionales. Le site historique a obtenu un financement de plusieurs millions de dollars afin de présenter une nouvelle mouture dès la fin juin. L’espoir est de recevoir des milliers de visiteurs chaque jour lors des fins de semaine.

Le théâtre d’été doit également être un vecteur fort pour le tourisme drummondvillois. La pièce Le père Noël est une ordure diffusée par la Maison des arts Desjardins pourrait emmener quelque 30 000 personnes lors de ses 27 représentations.

Afin d’attirer du monde des autres régions du Québec, un nouveau Passeport escapade a été mis en place par la SDED. Il offre une nuit gratuite à l’hôtel et un montant d’argent à dépenser dans les attractions et les restaurants locaux.

Yannick Gamelin souligne que la Montérégie est un grand client pour Drummondville, mais que les visiteurs ne sont souvent présents que pendant une journée puisqu’ils sont situés à proximité. La population de la Capitale nationale, Chaudière-Appalaches et le Saguenay–Lac-Saint-Jean sont plutôt portés à rester dans les environs plus longtemps. Géographiquement, un séjour au Centre-du-Québec les positionne au milieu de plusieurs endroits et d’activités même hors région.

Le parc hôtelier de la MRC de Drummond compte d’ailleurs plus de 600 chambres alors qu’il y a quelque 3000 places de camping. Gamelin s’attend à «la meilleure performance depuis 2019 dans les hôtels pour les voyageurs d’autres pays tandis que les campings sont une valeur sure pour les Québécois en période d’inflation.»

Un été vert au Centre-du-Québec

Pour ce qui est du reste du Centre-du-Québec, le début de la période estivale doit s’effectuer au cours des deux prochaines semaines.

La nouvelle directrice de l’organisation de Tourisme Centre-du-Québec, Hélène Desrochers, croit pour sa part que les activités de plein air auront la cote d'ici l'automne.

Cette option permettrait aux familles de sortir avec leurs enfants à faible cout.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.