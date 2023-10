Le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec (MCQ) a procédé à la nomination d'Hélène Sauvageau à titre de chargée officielle du projet de construction du nouvel hôpital de Drummondville.

L'arrivée en poste de madame Sauvageau permettra au CIUSSS de faire accélérer le projet lorsque le gouvernement l'inscrira au Plan québécois des infrastructures (PQI).

La Coalition avenir Québec (CAQ) s'est d'ailleurs engagée à ajouter le projet du futur établissement au PQI, rappelle le CIUSSS régional.

Parcours

Par voie de communiqué, le CIUSSS MCQ soutient qu'Hélène Sauvageau est diplômée en architecture en 1999. Elle a ensuite poursuivi des études de 2e cycle en gestion au HEC et à l'École nationale d'administration publique, où elle a été impliquée dès le début de sa carrière dans la planification et la gestion de projets hospitaliers d'envergure, dont des mandats nationaux et internationaux.

Elle a aussi travaillé de la conception et à la construction de deux hôpitaux à la fine pointe de la technologie à l'étranger, en plus d'assister à de multiples conférences internationales sur l'architecture dans le domaine de la santé.

Madame Sauvageau a aussi mené à bien avec d'autres CISSS et CIUSSS, en plus de réaliser des projets majeurs avec l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le CHU Sainte-Justine, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS et plus encore.

Suite des travaux

Le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec rappelle qu'il poursuit les travaux du comité d'innovation et de planification du projet d'un nouvel hôpital à Drummondville.

Les différents comités participent à des rencontres afin de s'assurer que le projet représente la vision régionale nécessaire pour le nouveau projet.

«Les grandes étapes pour arriver où elles en sont actuellement, la mobilisation des parties prenantes, l'accompagnement du MSSS et la gouvernance de projet dans leur établissement sont quelques-uns des éléments qui ont été explorés. Ces rencontres ont été très inspirantes et riches en apprentissages pour les équipes», a expliqué Hélène Sauvageau par voie de communiqué.

Du même souffle, le CIUSSS continue la bonification de l'Hôpital Sainte-Croix afin qu'il réponde toujours aux besoins grandissants de la population.

Selon le CIUSSS, la superficie d'un nouvel établissement devrait être de 41 % supérieur pour répondre aux besoins actuels.

Le nombre de lits actuel est insuffisant et l'hôpital compte actuellement plusieurs chambres multiples. L'absence d'un nouvel hôpital pourrait accentuer le problème, où 58 lits seraient manquants d'ici 2036, d'après l'organisation régionale.

