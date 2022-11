Le programme Virage PME est lancé par le Réseau des centres d'expertise industrielle (RCEI). Le Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) de Drummondville en fait notamment partie.

L'initiative permettra à 1 000 entreprises québécoises d'obtenir de l'accompagnement pour accélérer leur transformation numérique. Le programme de trois ans a pour but de démocratiser les principes et les technologies de l'industrie 4.0 afin d'accroître la productivité des manufacturiers de la province.



Ce projet est d'une valeur de plus de 11,4 millions $.



« Nous avons créé un carrefour unique, où les gens de l'industrie manufacturière peuvent venir chercher de l'aide concernant leurs enjeux technologiques et en gestion. Qu'ils aient besoin d'une démonstration, de conseils ou d'une révision plus fondamentale de leurs processus, nous pouvons leur fournir des recommandations. Nous formons également des étudiants qui, à travers leurs stages et leurs travaux, peuvent agir en première ligne de la transformation des manufacturiers », explique Hicham Semmaoui, directeur par intérim du Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI).



