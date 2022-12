Le Festival de la Poutine ne sert pas seulement à rassembler des milliers des personnes au Centre Marcel-Dionne de Drummondville alors que l'organisation fais aussi des dons à la communauté.

L'édition de cette année a permis de recueillir 25 276 $ qui sont remis à différents organismes du grand Drummond. Il s'agit d'un montant record en 15 ans.

Depuis sa fondation, le Festival de la Poutine remet tous les pourboires amassés lors de l'événement en raison de participation de nombreux bénévoles. En 15 ans, ce sont plus de 160 960 $ qui ont été remis.

Ce sont d’ailleurs les gens derrière le bar qui déterminent à qui sera remis la somme des pourboires, ce qui rend le geste encore plus significatif. Sur la liste des organismes qui ont pu profiter des donations on peut lire; Centraide Centre-du-Québec, la Maison Marie-Rivier, la Fondation Christian-Vachon, l’École à l’Orée des Bois, la Fondation Hériot/Ste-Croix, RESED de l’UQTR, le Club de hockey Cascades AAA et la Fondation René-Verrier.

«C’est important pour nous de pouvoir redonner à notre communauté. Il y a une grande histoire d’amour entre le Festival, les bénévoles et les festivaliers. À la fin de la journée, nous formons une seule et même grande gang qui souhaite une chose : avoir beaucoup de plaisir. Les retombées positives dans notre région augmentent notre sentiment de satisfaction à la fin de chaque édition », souligne Simon Proulx, directeur général.

Un 15e anniversaire extraordinaire!

Près de 30 000 festivaliers ont célébré le 15e anniversaire du Festival de la Poutine de Drummondville au Centre Marcel-Dionne. Le retour à la formule optimale cette année avec 2 scènes, 19 concerts, et 10 poutiniers a été couronné de succès.

Les préparatifs vont bon train pour l’édition 2023.