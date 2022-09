On sait maintenant à quoi pourrait ressembler le nouvel hôpital de Drummondville.

Des images ont circulé dans les dernières heures sur les réseaux sociaux et les réactions sont vives. Selon ces images, le bâtiment aurait entre six et huit étages, mais comprendrait aussi une devanture courbée.

Près d'une autoroute ?

Sur ces esquisses, on remarque que le futur centre hospitalier régional pourrait être situé en bordure d'autoroute. Il ne s'agit cependant pas des plans officiels des architectes et le choix du site n'a pas encore été défini comme nous l'a indiqué Guillaume Cliche, agent d'informations au CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec.

Ce dernier a ajouté que les centres hospitaliers de cette envergure sont situés "préférablement" près des axes routiers principaux pour faciliter l'accès. La démarche de recherche de terrains se fera avec les divers partenaires, dont la Ville de Drummondville.



Projet d'envergure



Rappelons que le projet est évalué à plus de 800 millions $, mais devrait se réaliser dans un horizon de plus de 15 ans, en raison de son envergure.

Les candidats de la CAQ dans la région se sont engagés à mener une étude d'opportunités sur le vaste projet tandis que les candidats du Parti Québecois en ont promis la construction.