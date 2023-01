L'harmonie semble revenir peu à peu au sein du conseil municipal de St-Cyrille-de-Wendover. La motion de non-confiance envers le maire, Éric Leroux, a été retirée à la dernière séance du conseil alors qu'elle l'empêchait notamment de parler aux médias.



Après un début de mandat houleux, des rencontres se sont finalement tenues dans les derniers mois et le maire a même suivi des formations pour améliorer ses communications. Certains conseillers font aussi dorénavant plus attention à la manière dont ils abordent les autres élus.

« Il y a un travail qui a été effectué des deux côtés pour essayer de reconstruire les ponts en plus d'un gain d'expérience de mon côté et de celui des autres personnes nouvellement élues en 2021. […] il n'y a pas de cours pour devenir maire ! [...] chaque personne à des sensibilités différentes et on veut tous que ça avance rapidement, mais si on ne prend pas le temps de bien construire un consensus on n'arrive pas à faire avancer nos idées », explique Éric Leroux.



Le conseil municipal planche actuellement sur d'importants dossiers, dont celui de l'emplacement de la deuxième école primaire qui divise la population et les élus. Il pourrait y avoir un référendum sur la question alors qu'une décision sur la tenue d'un scrutin spécial devrait être prise sous peu en séance extraordinaire.



Les élus locaux travaillent aussi à faire progresser le dossier du futur centre communautaire, du parc industriel ainsi que de réaménagement du parc Guèvremont.