Le maire de Wickham, Ian Lacharité, a remis sa démission ce mercredi, lui qui était en poste depuis novembre 2021. Il avait accédé au poste en remportant son élection contre la mairesse sortante Carole Côté.

Il a fait part de sa décision, qui «est effective dès maintenant», sur sa page Facebook. Il dénonce d'ailleurs les actes d'intimidation auxquels il a dû faire face, de même que sa famille.

«Les dernières semaines ont été particulièrement lourdes pour moi, mais surtout pour ma famille. Que des citoyens soient en désaccord avec une décision du Conseil, c’est une chose, mais qu’ils intimident et menacent directement et indirectement ma famille, c’est inadmissible. La limite a été dépassée et ma décision est irrévocable», a-t-il admis dans sa publication.

Ce dernier envisage maintenant la possibilité de porter plainte à la police. Il affirme que cette décision a été prise dans le but de favoriser une meilleure qualité de vie à sa famille.



«L’Administration municipale et les gens qui la composent, ainsi que leurs proches, ne devraient jamais être soumis à ce genre de situation. Nous avons une réflexion collective à faire à cet égard parce que oui, c’est de la violence», ajoute-t-il.



Rappelons que la semaine dernière, la municipalité de Wickham a tenu une consultation publique concernant l'avenir de son service incendie de même que son intégration au Service de sécurité incendie de la Ville de Drummondville. Il s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet dans cette même publication sur les réseaux sociaux.



«J’estime que la solution de joindre Drummondville comporte de multiples avantages. Est-ce que le chemin emprunté est le bon ? Assurément pas. Force est de constater qu’il aurait été pertinent de prendre plus de temps, mais le conseil a néanmoins fait ce choix en croyant fermement qu’il était dans l’intérêt de tous de s’engager dans cette voie. Cela dit, je précise que je n’ai pas signé l’entente avec Drummondville. Je laisse le soin au conseil et à mon successeur de décider de la suite.»

Un appel à l'unité



L'ex-maire de la municipalité a conclu sa publication en lançant un message d'espoir. Il souhaite maintenant que la transition se fasse dans l'harmonie.



Il a bien sûr tenu à remercier tous les citoyens de la municipalité de leur confiance, les employés municipaux de même que sa famille pour son support inconditionnel.



«Depuis un certain temps, les orientations du conseil et mes valeurs personnelles prennent des routes différentes. Dans ce contexte, j’invite tous les conseillers/conseillères ainsi que la prochaine personne qui agira à titre de maire à faire en sorte de ramener l’unité au sein de l’ensemble des Wickhamois.»



M. Lacharité aura oeuvré dans la politique municipale pendant plus de neuf ans au sein du conseil de la municipalité de Wickham.

