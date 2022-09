100 millions $ sont investis pour créer la Quartier de la Distillerie le long de l'autoroute 20, à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Robert-Bernard, à Drummondville.

Le Groupe Chagall et la Distillerie du 29 octobre sont les promoteurs du projet qui inclura des espaces commerciaux, résidentiels ainsi qu'un système d'autopartage de voitures électriques et des stationnements sous-terrain. Il s'agira d'un quartier avec une rue mixte qui sera ceinturé par une bande boisée en plus d'un parc central que l'on veut accessible aussi au public. « On voulait créer une vitrine pour que les gens aient du plaisir à venir nous visiter de partout au Québec, et même au Canada », explique le promoteur du projet, Martin Ruel.

Crédit photo : Noovo Info

La phase 1 du projet prévoit la construction de la distillerie propriété de Martin Ruel, Davy Gallant et Julie Chapdelaine. Un immeuble pouvant aller jusqu'à 9 étages viendra se greffer ensuite tout juste derrière un supermarché IGA qui deviendra le quatrième de la bannière à Drummondville. Deux autres bâtiments locatifs s'ajouteront dans les phases 3 et 4 pour un total de 250 unités d'habitations sur le site, allant du studio au 5 1/2.

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville, parle d'un projet phare pour attirer les visiteurs en bordure de la transcanadienne. « La distillerie va être une image forte pour la Ville de Drummondville. On est très fière qu'ils nous aient choisis pour développer leur projet », affirme-t-elle.

Le début des travaux devrait être effectué en mars prochain pour une ouverture de la Distillerie le 29 octobre 2023, qui est la date d'anniversaire des promoteurs en plus d'être celle de la fin de la prohibition. D'ici là, une consultation publique auprès des citoyens du quartier sera tenue le 21 septembre prochain.