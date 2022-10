Le secteur des ponts sera à éviter en véhicule durant le week-end à Drummondville.

La rue Du Pont (vers le vieux pont) sera fermée de midi à 23h samedi et dimanche pour la tenue du festival Trad-Cajun au parc Woodyatt.

Elle sera accessible aux résidents et aux travailleurs d’Hydro-Québec via le pont du Curé-Marchand et la rue Montplaisir sur preuve de résidence.

Un risque de congestion est à prévoir sur le boulevard de l’Université (route 122), sur la rue Montplaisir et sur le pont du Curé-Marchand en raison de la présentation du Village Hanté pour les trois soirs du long week-end.

Des stationnements publics sont disponibles et gratuits dans le secteur du centre-ville.

À 5 minutes à pied de la place Saint-Frédéric, plus de 1600 espaces de stationnement sont disponibles.

Le stationnement P-15 du Barrage sera fermé à la population jusqu'au 9 octobre et le P-27 de la Mural les 8 et 9 octobre.