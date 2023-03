Une quinzaine d’entreprises et d’organisations sont en nomination dans le cadre de la Soirée Reconnaissance 2023 de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond.

Seulement sept d’entre eux recevront un Napoléon lors de l’évènement qui aura lieu au Centrexpo Cogeco le vendredi 28 avril.

Précédemment connue comme étant le Gala des Napoléon, l’édition 2023 marque un changement de nom et de programmation. Ce sera d’ailleurs la dernière fois que la CCID pourra compter sur la présidence de Marc Tremblay.

Celui qui a accédé à ce poste en 2021 indique que la soirée sera plus à ces couleurs, soit plus simple, festif et participatif. Les organisateurs voulaient également faire une coupure avec les temps plus houleux de la pandémie de COVID-19. L’animation sera assurée par l’animatrice radio de la station 105,3 Rouge à Drummondville, Johanie Hébert-Cimon.

Quinze finalistes répartis parmi sept catégories

Commerce

Croque-Midi

Maison d’herbes

Royaume Luminaire Drummondville

Services

Drummondville Sports

Maison des arts Desjardins Drummondville

Serenis Drummondville

Industrie 1 à 99 employés

CHANV

Cisolift Distribution

SIGA Informatique

Industrie plus de 100 employés

Cascades

Matritech

Vaillancourt portes et fenêtres

Gestionnaire féminine

Marie-Pierre Simoneau, Maison des arts Desjardins Drummondville

Rachel Bissonnette, Fondation de la Tablée Populaire

Sandrine Van Houtte, Centre d’écoute et prévention suicide (CEPS) Drummond

Gestionnaire masculin

Dany Lefebvre, CHANV

François Lemire, Vaillancourt Portes et Fenêtres

Louis-Philippe Baril, NMédia

Tous les participants en nomination sont également en lice pour remporter le Napoléon dans la septième catégorie, soit celle de l’Entreprise de l’année.

Un nom vieux de 121 ans

Les prix remis lors de la Soirée Excellence portent le nom de Napoléon en l’honneur de Napoléon Garceau. En 1902, il a été le fondateur de ce qui est connu aujourd’hui comme étant la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond.

