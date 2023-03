Un peu plus de 850 logements ont été construits sur le territoire de Drummondville pour une troisième année consécutive. Il s’agit cependant de 150 unités de moins qu’en 2021, une année record.

À lire également :

Le nombre de permis a également légèrement diminué en 2022. Quelque 3600 autorisations ont été délivrées au cours des 12 derniers mois comparativement aux 3945 pendant ceux qui ont précédé.

«Ces paramètres se situent dans le palmarès des meilleures années enregistrées par la Ville.» - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

La valeur totale des travaux est estimée à 416,2 millions de dollars.

Investissements en logements sociaux

Lors du Souper de la mairesse tenue la soirée du 22 février, l’Office d’habitation Drummond a fait l’annonce que près d’une centaine de logements ont été acquis sur le marché locatif dans le but de stabiliser le cout des loyers. La Société locative d’investissement et de développement social a également mis la main sur plus de 350 unités sur le territoire de Drummondville. Un des objectifs du Plan stratégique de développement 2023-2027 qui était présenté était de renforcer l’accessibilité au logement pour toutes et tous.

«Nous sommes assurément sur la bonne voie.» - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

Des projets dépassant cinq-millions de dollars

2022 est la deuxième meilleure année de la dernière décennie en termes de valeurs estimatives des permis délivrés pour la plus grande ville du Centre-du-Québec. Elle arrive au troisième rang pour la construction de logements. Des investissements majeurs de plus de cinq-millions de dollars ont été observés dans les secteurs publics, industriels, de l’habitation et commerciaux.

L’année avait commencé par l’émission de l'autorisation pour le plus imposant chantier d’infrastructures de l’histoire de Drummondville, soit celle de la nouvelle usine de traitement de l’eau potable. Les travaux sont évalués à quelque 102,5 M$. Parmi les autres projets en importance de l’année se trouvent la construction des installations d’Entosystem et l'arrivée des concessionnaires Volkswagen et Ford.

Pour d’autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.