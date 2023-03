La Société d’histoire de Drummond a complété le traitement d’une centaine de boites d’archives venant de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond. Certains manuscrits ont plus de 120 ans.

Un peu plus de 1 800 heures de travail, réparties sur sept mois, ainsi que trois archivistes ont été nécessaires pour classer, indexer et inventorier 20 mètres de textes, 5 846 photographies, 15 cartes, 2 enregistrements sonores et 31 vidéos.

Un témoin de l’évolution de Drummondville

Cet inventaire est maintenant accessible au grand public. Elle est gardée aux locaux de la SDH, à la Bibliothèque Francine-Ruest-Jutras de Drummondville sur la rue des Forges. Quelque 400 documents ont été numérisés pour consultation virtuelle par le biais de la plateforme de la Société.

Ces archives concernent les activités administratives de la CCID et son implication lors de divers dossiers et d’enjeux municipaux, provinciaux, fédéraux et internationaux. Elles témoignent également du développement socioéconomique de Drummondville et des villes environnantes.

«C’est une richesse inouïe pour la compréhension du progrès de la région pendant le XXe siècle.» - Geneviève Béliveau, directrice de la SHD

Parmi ces évènements marquants de la MRC de Drummond, on retrouve les galas des affaires, l’implantation de nouvelles entreprises, la revitalisation du centre-ville et le passage de l’autoroute 55 près de Drummondville. Des milliers de photographies illustrent également divers bâtiments industriels et commerciaux et les cartes et les plans de la ville au cours des années.

