Les divers partis politiques se positionnent sur la nécessité de construire un nouvel hôpital à Drummondville.

Les élus locaux, le milieu de la santé et même les gens d'affaires le réclament depuis plusieurs mois en raison du grand manque d'espace et de la vétusté de l'Hôpital Sainte-Croix.

Près du 3/4 de la superficie a été construite entre 1948 et 1965 alors qu'il faudrait augmenter de 41% la superficie seulement pour répondre aux besoins actuels.

La moitié des lits sont actuellement en occupation double, triple ou quadruple.

DOSSIER | Élections Québec 2022

Les candidats du Parti Québécois dans Drummond-Bois-Francs et Johnson, Emrick Couture-Picard et Jérémie Poirier, appuient le projet de nouvel hôpital régional.

«La population de la MRC de Drummond est en croissance constante avec une hausse de 6% entre 2016 et 2022, la population est aussi plus vieillissante qu’ailleurs. (...) Ajoutons à cela que l’état de l’hôpital diminue l’attractivité de celui-ci pour attirer des travailleurs et travailleuses de la santé, particulièrement les jeunes médecins qui tendent à choisir des endroits avec de meilleures conditions de travail», exprime Jérémie Poirier.

Le Parti Québécois s’engage à rehausser et maintenir en état l’hôpital existant, tout en entamant le processus de construction d'un nouvel hôpital.

800 millions de dollars seraient nécessaires pour mener le projet à terme qui proviendraient du plan d'infrastructure régionalisé du PQ annoncé plus tôt cette année.

Les deux candidats locaux rappellent aussi qu'il faut d'ici là enclencher un virage vers la prévention et les soins à domiciles en plus de décentraliser la prestation de soins en faisant confiance aux infirmières, pharmaciens et autres professionnels.

Les deux députés sortants, André Lamontagne et Sébastien Schneeberger, devraient aussi se prononcer sur le dossier au cours des prochaines heures.

