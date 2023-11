La Ville de Drummondville s'entend avec ses 17 voisines de la MRC de Drummond pour offrir l'accès aux infrastructures de loisirs et de culture.

Les ententes intermunicipales s'échelonneront sur les quatre prochaines années et seront «à coût juste» soutient la Ville de Drummondville.

Ainsi, les citoyens des municipalités de la MRC pourront accéder aux infrastructures comme la bibliothèque publique, les arénas, les piscines, le parc nautique Sainte-Thérèse et la plage publique, par exemple.

Il s'agit d'une troisième entente du genre entre la Ville et les municipalités voisines.

Les sommes versées par les municipalités rurales pour accéder aux différents services de la Ville au même tarif que la population drummondvilloise ont été calculées par une firme indépendante.

La Ville de Drummondville ajoute que la mise à jour des coûts a été réalisée en fonction de la fréquentation et de l'utilisation réelle des plateaux par les municipalités de la MRC de Drummond.

«Ces ententes sont un bel exemple de l'esprit de collaboration qui règne dans notre région. Je suis très fière que notre organisation mette ses infrastructures au bénéfice des citoyennes et des citoyens de l'ensemble de la MRC de Drummond, qui plus est, avec une répartition des coûts juste et équitable. Les gens, pour plusieurs du moins, travaillent à Drummondville, y font leurs achats, les enfants y vont à l'école. C'est la même chose pour les loisirs et la culture. Vraiment, c'est très avantageux, et pour tout le monde», a indiqué la mairesse de Drummondville et préfète de la MRC de Drummond, Stéphanie Lacoste.

