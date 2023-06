Il est trop tôt pour se prononcer sur l’implantation d’un parc éolien à Saint-Cyrille-de-Wendover selon son maire Éric Leroux. Plus de détails seraient connus par les élus à la fin du mois alors qu’une rencontre avec tout le conseil municipal serait prévue.

Il répondait à une question d’une citoyenne le lundi 5 juin concernant des promoteurs qui seraient à vérifier le potentiel de développement du territoire.

 

Encore bien des étapes en vue

Le magistrat assure cependant que l’opinion de toute la population serait primordiale si un projet arrivait sur leur bureau puisque ces engins, qui mesurent 200 mètres de la base jusqu’en haut de la palme, seraient visibles «de partout à partir du troisième, du septième rang ou du noyau villageois».

Si l’acceptation des citoyens est présente, la municipalité et la MRC de Drummond devraient aussi se prononcer.

Une entreprise intéressée aurait également à récolter des données en utilisant sur la carte des vents pendant un an avant de décider si le potentiel économique vaut un tel investissement.

Finalement, un projet présenté à Hydro-Québec n’est pas non plus garanti d’obtenir son soutien.

«Des éoliennes ne vont pas apparaitre dans notre cours demain.» - Éric Leroux, maire de Saint-Cyrille-de-Wendover

Plus qu’une option pour la municipalité

Le conseil municipal ne se positionne pas non plus à l’heure actuelle parce qu’il y a «d’autres projets de développement économique qui peuvent être réalisés à Saint-Cyrille-de-Wendover. La ville est à proximité de Drummondville et de la future filière de batteries à Bécancour. Le Centre-du-Québec a une belle vitalité. Il n’y a pas d’obligations de prendre tout ce qui passe.»

Le maire estime que l’arrivée d’une telle technologie a ses bénéfices et ses enjeux. Du positif serait apporté en termes d’énergie renouvelable et de retombées pour la municipalité, mais il pourrait y avoir des problèmes de bruits ou de pertes de terres cultivables.

Éric Leroux fait d’ailleurs écho des recommandations de l’Union des producteurs agricoles. L’UPA suggère fortement de ne pas signer d’entente d’exclusivité avec un promoteur. Si une décision est prise en faveur d’un projet venant d’une autre entreprise, l'installation d'éoliennes sur le terrain du signataire serait alors impossible et le propriétaire ne toucherait pas les redevances promises.

Hydro-Québec a lancé un appel d’offres pour l’ajout de 1500 mégawatts produits par le vent afin de répondre aux besoins en électricité à long terme des Québécois. La date limite pour la présentation de soumissions est le 12 septembre.

