L'imposition de sens uniques dans le secteur des rues Fradet et Daniel à Drummondville divise les résidents du secteur.

La Ville a réaménagé la circulation depuis septembre dernier, notamment en ajoutant des poteaux en bordure de la rue et en changeant la signalisation entre la 110e et la 112e avenue.

Plusieurs citoyens nous rapportent des véhicules circulant dans le mauvais sens et des comportements dangereux.

Des discussions houleuses entre citoyens se sont aussi déroulées alors que certains résidents sont d'accord et réclamaient une baisse du flot de circulation. Les opposants décrient également que le projet pilote est basé sur un vote à 64 % d'appuis alors que la consultation ciblée aurait été mal effectuée selon eux.

Joëlle Bélanger, résidente du secteur, dénonce certaines aberrations.

«Un monsieur de plus de 80 ans va devoir aller porter ses trois conteneurs de l'autre côté de la rue afin qu'ils puissent les ramasser parce qu'ils ne déneigeront pas et de toute façon le camion de déchets ne peut pas passer de ce côté de la rue. (...) il y a aussi une autre personne qui doit faire un détour complet du quartier simplement pour entrer dans sa cour et son garage», avance-t-il.

EN MODE ANALYSE

Une analyse en période hivernale sera effectuée dans les prochains mois alors que le projet pilote s'échelonnera jusqu'à l'été prochain.

La Ville réaffirme qu'elle est en mode écoute alors que l'administration municipale évalue des modifications possibles. L'option d'ajouter une portion gazonnée le long de la rue est notamment envisagée.

Les citoyens du secteur seront de nouveau sollicités afin de répondre à un sondage d’appréciation au cours de l'été. Une décision définitive devrait être prise à l'automne prochain.