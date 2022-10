"On est là !", voilà le message lancé par divers syndiqués du secteur public mardi matin à Drummondville. Quelques représentants se sont réunis devant les bureaux du député de Johnson, André Lamontagne, sur la rue St-Pierre.

Il s'agissait d'une action concertée à l'échelle régionale pour mettre la table aux négociations à venir autant pour les professeurs du primaire jusqu'au collégial que le personnel non-enseignant du Centre de services scolaire des Chênes.

Crédit phot : (Gracieuseté)

Deux semaines après l'élection du gouvernement de la CAQ, l'objectif est de mettre de la pression rapidement dans le dossier. Le problème d'attraction et de rétention de main-d’œuvre passerait d'ailleurs par de meilleures conditions de travail selon les syndiqués.



« On connaît nos besoins notamment avec l’inflation et en ce qui concerne les salaires. On souhaite qu’il fasse des propositions en ce sens pour que en venir à une conclusion rapidement », explique Guy Veillette, président du Syndicat de l'enseignement de la région de Drummondville.



Les demandes officielles des syndicats seront déposées d'ici novembre alors que les conventions collectives du secteur public viendront à échéance à la fin mars prochain.