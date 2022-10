Les travailleurs de la santé de Drummondville et des environs ont manifesté mercredi midi au centre-ville.

Près de 400 délégués de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) se sont réunis devant les bureaux du député de Drummond/Bois-Francs, Sébastien Schneeberger.

Alors que le personnel du réseau est à bout de souffle, la plus grande organisation syndicale du secteur propose plusieurs solutions pour améliorer la situation.

Les syndiqués voulaient surtout marquer le début de la négociation dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Ils veulent que le gouvernement réélu se place «en mode écoute», «change de ton» et laisse de côté «sa gestion autoritaire.»

«La pandémie et le manque de personnel continuent de faire mal à ses travailleuses et ses travailleurs et il est urgent d’implanter des solutions novatrices», mentionne-t-on dans un communiqué.

Pour l'organisation syndicale, plusieurs solutions seraient envisageables. «Il faut surtout prendre soin des travailleuses et travailleurs si on veut qu'ils viennent travailler dans notre réseau et rester dans notre réseau», soutient Josée Marcotte, vice-présidente de la FSSS-CSN.

Cette dernière ajoute d'ailleurs qu'«il faut miser sur les services publics et la décentralisation des services.»

Les engagements de la CAQ visant à laisser davantage de place au privé dans le système de santé québécois font également craindre les syndicats.