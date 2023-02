Une cinquantaine de travailleurs du quart de jour étaient postés devant l’usine Soucy Belgen sur le boulevard Saint-Joseph à Drummondville. Le mercredi 15 février marquait une première journée de grève. Le mandat de 5 jours a été voté à 98% par une centaine d’employés.

À lire également :

Selon un représentant de la CSN rencontré sur place par NoovoInfo, il y aurait un retard à combler au niveau salarial pour que les syndiqués aient des conditions similaires à d’autres fonderies du même genre au Québec. Le nombre de jours de vacances alloués serait également un point de litige.

Espoir de retourner rapidement à la table de discussions

Il pourrait y avoir un retour rapide au dialogue entre les deux partis. Des discussions devraient avoir lieu du côté patronal dès mercredi. Les grévistes espèrent une ouverture d’esprit et souhaitent retourner à la table des négociations. Des dates futures de piquetage n’ont pas encore été définies.

«On a déjà fait plusieurs rencontres. On a frappé un mur hier.» - un syndiqué de Soucy Belgen rencontré lors du piquetage

Un employeur important à Drummondville

La division Soucy Belgen œuvre dans la fonte ductile. Elle sert les industries agricoles, minières et de transport entre autres. La corporation Soucy compte pour sa part plus de 1 700 employés répartis dans 12 établissements notamment à Drummondville et dans la municipalité de Sainte-Claire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Pour d'autres informations du Centre-du-Québec, rendez-vous sur Noovo.Info.