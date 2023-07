C'est maintenant officiel: Sylvain Favreau est le nouvel entraineur-chef des Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Le principal intéressé a rencontré les médias, ce mardi.

«Je suis un communicateur, je suis proche des joueurs. C'est important d'être quelqu'un qui comprend la nouvelle génération», a d'abord mentionné Sylvain Favreau lors de la mêlée de presse.

Rappelons que ce dernier a passé les six dernières saisons derrière le banc des Mooseheads d'Halifax, dont deux comme entraineur-chef. Il avait d'ailleurs mené son équipe en grande finale de la LHJMQ lors de la dernière campagne face aux Remparts de Québec. Il remplacera Éric Bélanger qui a été congédié par l'équipe drummondvilloise il y a quelques semaines.

«Quand Bobby Smith a vendu l'équipe, j'ai eu des réflexions à la fin de la saison. Mon but était de me rapprocher de la maison. 14 heures de voiture de chez nous, c'est assez long», a ajouté celui qui est originaire d'Orléans, en banlieue d'Ottawa.

Le mariage entre Favreau et les Voltigeurs s'est fait rapidement alors que l'homme de hockey de 45 ans a rapidement reçu un appel du directeur général de l'équipe, Yanick Lemay.

«Après quelques jours de repos, j'étais au repêchage de la LNH et après l'annonce de ma démission j'ai discuté avec Yanick qui m'a vraiment allumé. C'est un gars de hockey et je voulais travailler avec lui. Il y aussi l'opportunité de travailler avec un bon groupe d'entraineurs et des joueurs de qualité dans un cycle qui est probant à la victoire. C'est vraiment ça qui m'a intéressé à venir à Drummondville.»

Une équipe compétitive

Les Voltigeurs seront à surveiller la saison prochaine avec plusieurs joueurs talentueux comme Maverick Lamoureux, Ethan Gauthier, Tyler Peddle et Riley Mercer, notamment. Pour le nouveau pilote des Rouges, sa nouvelle formation a tout pour réussir.

«Il y a un très bon mix de jeunes joueurs et de vétérans à Drummondville, c'est quelque chose que j'ai été habitué à Halifax. Sur papier, c'est une très bonne équipe. Je suis très excité de l'opportunité d'être ici et j'ai bien hâte de commencer», a-t-il avoué.

Sylvain Favreau ne cache pas qu'il souhaite des joueurs qui sont prêts à «compétitionner» dès le premier jour. En effet, le niveau de compétition est l'un des facteurs les plus importants pour lui quand il est question de gagner. Sous ses ordres, il sera également question pour les joueurs d'avoir de bonnes habitudes de travail.

Les Voltigeurs de Drummondville entameront la saison 2023-2024, le 24 septembre prochain, face aux Saguenéens de Chicoutimi au Centre Marcel-Dionne.

