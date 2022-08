Plus de 15 000 personnes âgées de la région recevront une nouvelle dose de vaccin contre la Covid au cours des prochains jours.

27 CHSLD et deux établissements privés conventionnés de la région seront visités selon les informations obtenues du CIUSSS-MCQ. Avec cette nouvelle campagne lancée officiellement cette semaine, Québec se prépare en vue d'une possible hausse du nombre de cas de Covid cet automne avec le retour en classe. Les brigades du CIUSSS vont elles-mêmes se rendre dans les établissements ciblés. Il n'y a pas donc pas de rendez-vous à planifier. Québec recommande toutefois d'attendre au moins 5 mois avant chaque dose de rappel. 450 personnes s'affairent à la vaccination des résidents dans leur milieu de vie en Mauricie et au Centre-du-Québec.

