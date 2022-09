Le soutien de la communauté a été au rendez-vous pour la campagne de financement du Comptoir alimentaire Drummond.

Un montant s'élevant à plus de 360 000$ a été amassé, surpassant donc l'objectif initial de 300 000$.

EN CHIFFRES

Dons de la population : 117 518 $

Contribution des partenaires financiers : 153 820 $

Dons des entreprises et commerces : 88 744 $

Présidée par Dominique Martel, la campagne du Comptoir alimentaire Drummond a été lancée en mai dernier pour contrer l'insécurité alimentaire sur le territoire.

En effet, depuis les derniers mois, les demandes d’aide alimentaire connaissent une importante augmentation, notamment en raison de l'inflation.

«Des augmentations de plus de 25 % des demandes sont rencontrées chaque mois, ce qui porte à plus de 560 ménages desservis et plus de 1 100 dépannages alimentaires remis mensuellement», a indiqué Nathalie Belletête du Comptoir.

Les citoyens avaient plusieurs moyens pour faire des dons, soit par l’enveloppe-retour contenue dans la Trousse postale, par les dons en ligne et par l’achat d’outils promotionnels. Mentionnons également la tenue d'un encan en ligne pour la toute première fois cette année.

Les entreprises et commerces partenaires de la campagne ont eux aussi déployé plusieurs efforts.

«Ils ont contribué soit spontanément en acheminant leur don à l’organisme, en offrant des prix pour l’encan Miam ou par l’achat de billets pour le tirage en Entreprises. Quelques entreprises ont initié des activités de collectes de dons», a soutenu Mme Belletête.

Cette dernière affirme toutefois que les mois à venir demeurent préoccupants avec le contexte inflationniste et les conjonctures économiques actuelles. «Cette situation a un impact direct sur la population et par le fait même, sur le Comptoir alimentaire Drummond.»