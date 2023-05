Certains réveille-matins devant être branchés ne sonneront peut-être pas en ce vendredi matin (le 26 mai). Drummondville a été plongé dans le noir pour une deuxième fois en une semaine.

Les feux de circulation n’étaient pas non plus allumés alors que le soleil commençait à se pointer le bout du nez. Le rétablissement du courrant a cependant eu lieu vers 4 heures 20.

Cette panne d’électricité a touché à son apogée plus de 17 000 maisons vers trois heures. Très peu de propriétés ont été épargnées entre la rivière Saint-François et l’autoroute 55. La zone était également délimitée par les rues Janelle et Saint-Jean.

Un bris en cause

Selon la société d'État, des protections d'équipements seraient en cause. La coupure aurait pu être déclenchée de manière préventive afin d'éviter une surintensité, en raison d'une présence animale ou même une inspection de routine.

Si la grande majorité des chaumières touchées, 15 000, étaient à Drummondville, tout près de 2000 maisons de Saint-Germain-de-Grantham ont aussi été affectées. Cette municipalité du Centre-du-Québec n’est située qu’à quelques kilomètres au sud en longeant l’autoroute 20.

Une seconde panne en moins de cinq jours

C’est la deuxième panne majeure sur le territoire drummondvillois en moins d’une semaine. Plusieurs commerces ont aussi été affectés par des problèmes d’électricité le mercredi 24 mai en avant-midi. La situation avait débuté cette fois vers 9 heures et quart et les équipes d’interventions d’Hydro-Québec ont pu ramener le retour à la normale quelques heures plus tard avant l’heure du diner.

